Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde bei 1,0956 US-Dollar gehandelt, nach 1,0975 am Morgen. Nach einer im August überraschend gestiegenen Industrieproduktion in Deutschland hatte der Euro am Vormittag noch zugelegt.Auch gegenüber dem Franken büsste der Euro zuletzt an Wert ein. Das Währungspaar EUR/CHF notierte ...

