Die chinesische Währung verliert Montagmorgen gegenüber dem amerikanischen Dollar zeitweise annähernd 1,5 Prozent an Wert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1082 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0679 Franken ebenfalls nahezu unverändert. Der US-Dollar kostet derweil 0,9637 Franken, was so viel wie am Freitagabend ist.

