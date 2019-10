Die Aktie von Jinko Solar könnte zu einem der spektakulärsten Titel dieser Tage werden. Denn die Aktie nähert sich einem wichtigen Tiefpunkt und könnte dann in einen Sturz von 30 % übergehen, meinen Chartanalysten. Wirtschaftlich gibt es derzeit kaum Informationen, was wiederum Beobachter verwundert. Das Solar-Thema könnte angesichts der anhaltenden Klimadebatte und in Anbetracht des Hypes um Wasserstoff unverändert gute Stimmung erzeugen. Die Branche insgesamt hält sich mit Informationen allerdings ... (Frank Holbaum)

