Ein US-Militärjet ist am Dienstagnachmittag nahe der rheinland-pfälzischen Stadt Trier abgestürzt. Gegen 15:00 Uhr sei die Maschine in der Nähe der Ortsgemeinde Zemmer bei einem routinemäßigen Übungseinsatz abgestürzt, teilte die Pressestelle am US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Spangdahlem am Dienstag mit.



Bei der Maschine handele es sich um ein US-Kampfjet des Typs F-16. Dieser sei am US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem stationiert gewesen, hieß es weiter. Der Pilot habe sich mithilfe des Schleudersitzes noch rechtzeitig retten können und sei mit leichten Verletzungen geborgen worden, hieß es.