Ein wahrscheinlicher Test der 106.30 in USD/JPY scheint in letzter Zeit an Dynamik zu verlieren, schreiben die Devisenstrategen der UOB Group in einer Notiz. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der plötzliche Anstieg des USD über Nacht auf 107,45 war so nicht zu erwarten. Während der rasante Anstieg einiges vorweggenommen zu haben scheint, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...