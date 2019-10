BVE und Innova Market Insights veröffentlichen Studie zu den wichtigsten Trends bei Convenience Lebensmitteln. Die Studie mit dem Titel "Einfach lecker - Trends bei Fertigprodukten 2019" wurde am Freitag auf der Anuga-Trend-Pressekonferenz in Köln vorgestellt. Foto © BVE und Innova Market Insights "Fertigprodukte nehmen heute nicht mehr nur Arbeit in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...