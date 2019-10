Zum offiziellen Abschluss des landesweiten Schulgartenprojekts "Kids an die Knolle" bekamen 16 Zweitklässler der Grundschule Mörsch prominente Unterstützung: Bei der Kartoffelernte im Hochbeet der Schule packte Julia Klöckner tatkräftig mit an! Foto © Schulgartenprojekt Kids an die Knolle Stellvertretend für mehr als 10.000...

Den vollständigen Artikel lesen ...