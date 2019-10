Erst am letzten Donnerstag hatten wir den Abonnenten des Express-Service nach Börsenschluss eine Trading-Chance mit Continental ISIN: DE0005439004 mitgeteilt und am Freitag hatten auch alle Leser die Gelegenheit den Artikel mit der Überschrift: "Continental: Wird das Jahrestief getestet?" zu lesen. Der im Express-Service genannte Einstiegskurs für einen Short-Trade bei 114,00 Euro wurde bereits am Freitag unterschritten und das Tief wurde am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...