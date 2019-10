Am 24. September hatten wir über Jungheinrich ISIN: DE0006219934 berichtet und den Abonnenten des Express-Service folgenden Hinweis für einen Short-Trade gegeben: "Bei Jungheinrich würden wir bei einem Bruch der 20-Euro-Marke einen Short-Trade versuchen. Als Kursziel sehen wir zunächst die 19-Euro-Marke an und darunter kann es auch bis auf 18,00 Euro abwärts gehen." Der Trade wurde am nächsten Tag gestartet und nach einem Tief bei 18,58 Euro gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...