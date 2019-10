In Halle (Saale) sind nach Angaben der örtlichen Polizei am Mittwoch mehrere Personen getötet worden. Der Täter sei flüchtig.



"Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf", hieß es in einer Mitteilung der Beamten. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Paulusviertel. Der Tatort in der Humboldt-Straße wurde abgeriegelt. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.