Rickmers will unter der Marke Greentech eine Unternehmensgruppe aufbauen, die europaweit Photovoltaik-Anlagen managt und Solarparks entwickelt. Der Hamburger investiert über sein Family Office in das Geschäftsfeld.Erck Rickmers kann auf ein bewegtes Berufsleben zurückblicken. Er arbeitete als Schiffsmakler in London, gründete die Investment- und Asset-Management-Gesellschaft Nordcapital sowie eine Reederei und saß für die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft. Jetzt hat der 55-Jährige die Mehrheit am Hamburger Photovoltaik-Unternehmen Greentech übernommen. Mit einem Portfolio von mehr als 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...