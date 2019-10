Angesichts der jüngsten Kursentwicklung hätte der AUD/USD nun in eine Konsolidierungsformation übergehen können, so die Einschätzung der UOB Group FX-Analysten. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir erwarteten gestern, dass der AUD in einer "unteren Handelsspanne von 0,6705/0,6755" handeln würde. Der AUD stieg anschließend auf 0,6757, bevor es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...