Die Zahl der offenen Stellen ist in den USA im August auf 7,051 Millionen gesunken - Der US-Dollar-Index ignorierte die Daten vor der Rede von Fed-Chef Powell - Laut dem Monatsbericht des United States (US) Bureau of Labor Statistics sank die Zahl der offenen Stellen im August auf 7,051 Millionen, was den niedrigsten Wert seit März darstellt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...