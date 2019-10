Am Mittwoch hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.094,26 Punkten berechnet, 1,04 Prozent mehr als bei Vortagesschluss.



Für Freude unter Anlegern sorgte die Nachricht, dass vor der neuen Gesprächsrunde in Washington China zu Zugeständnissen bereit sei und mehr US-Sojabohnen kaufen wolle. Adidas, Wirecard und Daimler legten bis kurz vor Handelsende über zwei Prozent zu. Zu den wenigen Kursverlierern gehörten dagegen die beiden Energieversorger Eon und RWE, die zu diesem Zeitpunkt mit Abschlägen von 0,8 und 0,3 Prozent am Ende der Kursliste standen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker.



Ein Euro kostete 1,0982 US-Dollar (+0,24 Prozent).