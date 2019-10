Nach der Schießerei in Halle (Saale) mit zwei Todesopfern geht die Polizei laut eines Berichts der "Bild" derzeit nun doch von einem Einzeltäter aus. Das Blatt will Entsprechendes "aus Sicherheitskreisen" erfahren haben.



Zwischenzeitlich hatten die Beamten von mehreren Personen gesprochen, die auf der Flucht seien. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.