Der USD/JPY notiert in der Nähe seiner Tageshochs und nimmt den Widerstand bei 107,40 ins Visier - Das FOMC-Sitzungsprotokoll wird um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht - USD/JPY auf dem Tageschart Der USD/JPY navigiert in einem intakten Abwärtstrend unter seinen Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. Jedoch fand der Markt an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...