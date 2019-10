Der Swiss Market Index SMI legt 0,30 Prozent auf 9'830,05 Punkte zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte nach einem schwachen Vortag stabilisiert und am Ende mit leichten Gewinnen geschlossen. An den Finanzmärkten dominieren aber weiterhin die Konjunktursorgen, und auch die geopolitischen Risiken bleiben im Blick. Das Mass dessen, was die Weltwirtschaft an Handelskrieg verkraften könne, sei voll, kommentierte ein Marktbeobachter am...

