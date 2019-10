Am heutigen Donnerstag eröffnet der erste selbstständig geführte Naturkind Bio-Fachmarkt Deutschlands in Hamburg-Altona. Naturkind, der Markt für bewussten Genuss, steht für regionale und saisonale Lebensmittel in Bio-Qualität, Frische und Bedienungstheken sowie eine transparente Kundeninformation. Bild ©Naturkind von facebook Der erste Markt ist in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...