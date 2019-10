Die Kanzi®-Produzenten in Europa haben mit der Ernte begonnen. Im Alten Land, am Bodensee, in Sachsen, in Südtirol, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden - in den besten Obstbaugebieten Nordwesteuropas pflücken viele fleißige Hände, was die Natur hervorgebracht hat. Foto © GKE NV Trotz der Hitzerekorde in manchen Regionen waren die Wetterbedingungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...