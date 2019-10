Die Food and Agriculture Organization der United Nations (FAO UN) hat ein Nothilfeprojekt unter ihrem Technical Cooperation Programme gestartet, um Ländern in Lateinamerika und der Karibik zu helfen, die Ausbreitung von Fusarium-Welke zu bekämpfen, eine Pilzkrankheit an Pflanzen, die Bananenerträge vernichten kann, von denen der Lebensunterhalt von Millionen Menschen abhängt....

