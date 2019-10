Das Bundeskartellamt hat am Mittwoch (09.10) die Übernahme der Lekkerland AG & Co. KG durch die Rewe-Gruppe freigegeben. Die Lekkerland-Gruppe ist ein auf die Belieferung von Tankstellen und Kiosken spezialisierter Großhändler für Tabakwaren, Lebensmittel und ein auf diese Kundengruppen zugeschnittenes Non-Food-Sortiment. Ihr Umsatz betrug 2018 ca. drei Mrd. Euro in...

Den vollständigen Artikel lesen ...