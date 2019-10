Eine der grossen Justizvollzugsanstalten in Deutschland hat sich sich für das Ascom IP-DECT System entschieden.Baar - Ascom gewinnt einen Auftrag zur Erneuerung der Kommunikationsanlage und der Personenabsicherung in einer bedeutenden Justizvollzugsanstalt in Deutschland. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund CHF 1,3 Mio, wie das Technologieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Ascom hat in Deutschland einen Grossauftrag im Unternehmensbereich Enterprise gewonnen.

