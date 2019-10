Nachdem der Preis der Sika Aktie ISIN: CH0418792922 ab dem Bereich von 170 CHF deutlich in Richtung Süden geschickt wurde, konnte sich der Wert in der Zone von 138 CHF stabilisieren. Dabei pendelte der Kurs über mehrere Wochen um diesen Preis herum, bevor es zum Ausbruch in die Aufwärtsrichtung kam. Allerdings bremsten die Verkäufer die Bewegung bei ca. 151,50 CHF aus, woraufhin der Markt erst einmal in eine Korrektur, zurück zur besagten Range, ...

