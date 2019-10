FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 21 (23) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 110 (245) PENCE - BARCLAYS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1130 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 95 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3700 (4000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HURRICANE ENERGY TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 55 (75) PENCE - BARCLAYS RAISES PENNON TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 1000 (825) PENCE - BARCLAYS RAISES SAVANNAH PETROLEUM PRICE TARGET TO 37 (31) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1160 (1070) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.02% TO 7165 (CLOSE: 7166.50) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 570 (550) PENCE - NEUTRAL - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2350 (2640) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1860 (1995) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 295 (360) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4850 (5050) PENCE - INVESTEC RAISES STANDARD CHARTERED TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 640 PENCE - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1900 (2050) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 700 (720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE CUTS SIG TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 100 (180) PENCE - PEEL HUNT RAISES XP POWER LTD PRICE TARGET TO 2850 (2650) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3800 (4500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS SIG PRICE TARGET TO 88 (93) PENCE - 'SELL'



