Ehrengast an der diesjährigen Ausgabe der traditionellen Ostschweizer Herbstausstellung ist die «Schweizer Volkskultur».St. Gallen - In St. Gallen ist am Donnerstag die traditionelle Herbstausstellung OLMA eröffnet worden. Ehrengast an der diesjährigen Ausgabe ist die «Schweizer Volkskultur». Genüsslich in eine Bratwurst beissen, Freunde treffen, Tiere im Stall bestaunen, Jodlern zuhören, beim Säulirennen mitwetten oder nach einer neuen Kaffeemaschine Ausschau halten: Die 77.

Den vollständigen Artikel lesen ...