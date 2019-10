Sunrise scheine zu viel zu bezahlen für eine Übernahme, deren langfristiger strategischer Nutzen fragwürdig erscheine, begründete ISS die Ablehnung.Zürich - Die Aktien von Sunrise ziehen am Donnerstagnachmittag entgegen den allgemeinen Trend an. Sie profitieren laut Händlern davon, dass sich mit ISS ein viel beachteter Stimmrechtsberater gegen die umstrittene Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC ausgesprochen haben soll. Die Sunrise-Aktien notieren am frühen Nachmittag um 2,8 Prozent im Plus bei 79,75 Franken.

