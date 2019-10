Der Swiss Market Index schliesst 0,74 Prozent im Plus bei 9'903,02 Punkten und damit nahe dem Tageshoch von 9'914 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag dank einer späten Aufholjagd klar im Plus geschlossen. Nach einem über lange Zeit unentschlossenen Verlauf kehrte die Kaufbereitschaft der Investoren am späten Nachmittag dank neuer Hoffnungen im Handelsstreit zwischen den USA und China zurück. Auch ein Treffen der Premierminister von Grossbritannien und Irland in Sachen Brexit wurde...

