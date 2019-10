Minneapolis Fed-Präsident, Neel Kashkari (eine geldpolitische Taube, aber kein stimmberechtigtes Mitglied 2019), sprach bei einem Event in New York: Wichtige Zitate: Die US-Wirtschaft wird wachsen, aber sie ist mit Risiken konfrontiert. Die Zinsen der Fed sind in etwa neutral. Fed muss mehr Unterstützung bereitstellen, wenn sich die Abwärtsrisiken ...

