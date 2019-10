Anfang Oktober hat die Ernte von Blumenkohl noch einmal an Fahrt aufgenommen und die Verbraucher können zu niedrigen Preisen aus dem Vollen schöpfen. Die starken Schwankungen auf der Angebots- und Nachfrageseite, die den Markt schon eine geraume Zeit prägen, setzen sich in der aktuellen Woche mit einer hohen Angebotskontinuität fort, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft...

