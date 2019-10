Wie Supermarktblog.com schreibt, scheint Rewe endlich erkannt zu haben, wie wichtig es ist, den schon vor Jahren auf die Straße gebrachten Lieferservice weiterzuentwickeln. In München und Köln erhalten Kund:innen in ausgesuchten Stadtvierteln Einkäufe derzeit testweise umsonst geliefert; in Mannheim werden Ein-Stunden-Zeitfenster angeboten, heißt es. Alle...

Den vollständigen Artikel lesen ...