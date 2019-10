Eon-Vorstand Leonhard Birnbaum löst Uwe Tigges als Vorsitzenden des Innogy-Vorstands ab. Neuer Vorsitzender des Innogy-Aufsichtsrates ist Eon-Chef Johannes Teyssen.Nach der Übernahme der RWE-Tochter Innogy setzt Eon den Umbau der Unternehmensspitze fort. Am 5. Oktober haben bereits zehn neue Mitglieder des Aufsichtsrats die Arbeit aufgenommen, von denen sieben in leitenden Funktionen für Eon tätig sind. Wie der Energiekonzern am Freitag mitteilte, hat dieser neu zusammengesetzte Aufsichtsrat nun Eon-CEO Johannes Teyssen zum Vorsitzenden gewählt und zudem einen neuen Vorstand für Innogy berufen. ...

