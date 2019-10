Das neueröffnete Boutiquehotel Alex Lake Zürich landet auf Platz 1 in der Kategorie Best Newcomer in der Schweiz im Ranking des deutschsprachigen Reisemagazins Connoisseur Circle.München / Zürich - And the winner is … Alex Lake Zürich! Im Ranking des deutschsprachigen Reisemagazins Connoisseur Circle landet das neueröffnete Boutiquehotel am Zürichsee auf Platz 1 in der Kategorie Best Newcomer in der Schweiz. In den 44 Studios und Penthouse-Suiten trifft das Lebensgefühl des Zürichsees auf raffiniert schlichtes, zeitgenössisches Design und maritime Elemente.

