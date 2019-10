Für die Fertigung der Photovoltaik-Module hat REC eigenen Angaben zufolge 150 Millionen US-Dollar in den Standort Singapur investiert. Damit soll sich die gesamte Produktionskapazität des Photovoltaik-Konzerns in Singapur auf 1,8 Gigawatt jährlich erhöhen.Am Produktionsstandort Singapur läuft ab sofort die Alpha-Serie der REC Group vom Band. Das teilte der norwegische Photovoltaik-Konzern am Freitag mit. REC hat demnach insgesamt 150 Millionen US-Dollar in den Standort investiert und eine neue Industrie-4.0-Zellfabrik entwickelt. Diese soll für eine zusätzliche Kapazität von 600 Megawatt sorgen ...

