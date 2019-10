Der Einladung vom Gründer des Summits, Christopher Wasserman, folgten über 150 Führungs- und Entscheidungskräfte aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik sowie Kunst in die Walliser Bergwelt.Zermatt - Der Zermatt Summit fand Mitte September bereits zum achten Mal statt. Der Einladung vom Gründer des Summits, Christopher Wasserman, folgten über 150 Führungs- und Entscheidungskräfte aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik sowie Kunst in die Walliser Bergwelt. Ingesamt tauschten sich Delegierte aus 46 Ländern in Vorträgen und Plenumsdiskussionen während drei Tagen über neue...

