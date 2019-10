Ein neuer Stern am Orchester-Himmel geht auf Tour und spielt in den etablierten Konzertsälen der Schweiz: Das Swiss Orchestra mit Music Director Lena-Lisa Wüstendörfer am Pult spielt im Oktober in Zürich, Bern, St. Gallen und Genf.Zürich - Ein neuer Stern am Orchester-Himmel geht auf Tour und spielt in den etablierten Konzertsälen der Schweiz: Das Swiss Orchestra mit Music Director Lena-Lisa Wüstendörfer am Pult spielt im Oktober in Zürich, Bern, St. Gallen und Genf. Auf dem Programm stehen Werke der Schweizer Sinfonik, welche bekannten Komponisten der Weltliteratur ebenbürtig gegenüberstehen.

