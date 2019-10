Danke, Bill McDermott! Wir ziehen unseren Hut vor dem scheidenden CEO von SAP, der gerade völlig überraschend seinen Rücktritt - und vorher noch überragende Quartalszahlen verkündet hat. Die Erfolgsgeschichte des Walldorfer Software-Giganten - den McDermott in seiner Zeit an der Spitze des Konzerns zum wertvollsten deutschen Blue Chip pushte - geht also weiter, und das spiegelt sich direkt im Chart wider. Denn die Aktie schoss heute früh schon per Gap-up über eine wichtige Barriere... ...

Den vollständigen Artikel lesen ...