Dank der neuen Google Arts & Culture Online-Ausstellung "Versailles: The Palace is Yours" ist ab sofort eine der grössten Palastanlagen Europas erstmals für Menschen auf der ganzen Welt virtuell zugänglich.Zürich - Dank der neuen Google Arts & Culture Online-Ausstellung "Versailles: The Palace is Yours" ist ab sofort eine der grössten Palastanlagen Europas erstmals für Menschen auf der ganzen Welt virtuell zugänglich. Hintergrundgeschichten und 3D-Modelle der historischen Räume und Artefakte - wie zum Beispiel des Spiegelsaals oder des königlichen Betts - geben Nutzern Einblicke in das...

Den vollständigen Artikel lesen ...