Der EUR/JPY ist gestiegen, bleibt aber knapp unter 120,00 - JPY Verkaufsdruck basiert auf der besseren Marktstimmung - Steigende US Renditen unterstützen die Aufwärtsbewegung des Paares - Die bessere Stimmung an den Finanzmärkten führte im EUR/JPY zu einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung und so wurde die psychologische Marke von 120,00 fast erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...