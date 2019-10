Das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten hat sich im Oktober verbessert - Der US-Dollar-Index konnte die positiven Daten nicht für eine Erholung nutzen. - Laut den vorläufigen Berechnungen der University of Michigan (UoM) hat sich das Verbrauchervertrauen weiter verbessert, so dass der Index für der Verbraucherstimmung von 93,2 im September ...

