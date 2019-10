In einer Pressekonferenz am Freitag kündigte der Finanzminister der Vereinigten Staaten (USA), Steven Mnuchin, an, dass Präsident Trump eine Exekutivanordnung unterzeichnet habe, die den US-Beamten signifikante Sanktionen an die Hand gibt, die sich gegen die Türkei und die türkische Regierung richten können. "An diesem Punkt aktivieren wir die Sanktionen ...

