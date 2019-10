Bei einem Verkehrsunfall in Niedersachsen ist am Samstag eine 22 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die junge Frau ist mit einem Auto auf der B 6 in Höhe Frielingen gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstagabend mit.



Gegen 13:15 Uhr sei die 22-Jährige aus noch ungeklärter Ursache in einer langgestreckten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend sei der Wagen nach rechts geschleudert und gegen einen Baum am Straßenrand geprallt, so die Beamten weiter. Dadurch wurde die Fahrerin eingeklemmt, erlitt tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die B 6 in Richtung Hannover voll gesperrt.



Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.