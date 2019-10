Geraten Sie auch in Panik, wenn Sie jetzt immer öfters von einem drohenden Währungsschnitt hören, mit dem der Geldüberhang irgendwann gekappt wird - wie schon 1923 und 1948?Bei der Währungsreform 1948 sind 97 Prozent der Guthaben verpufft und die Schulden der Bürger hatten nur noch eine Wertigkeit von 10 Prozent!Heute ist die Erinnerung an diese Katastrophenjahre, in denen die Hyperinflation mit der Geldund damit Schuldenentwertung endete, noch immer ...

