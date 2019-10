In Stralsund ist am Samstagabend ein 41 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Der Mann hatte sich gegen 18 Uhr im Bereich eines Supermarkts eine tätliche Auseinandersetzung mit seiner gleichaltrigen Freundin geliefert, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Ein 43-Jähriger griff in die Auseinandersetzung ein und konnte den 41-Jährigen zu Boden bringen und ihn dort festhalten. Im Anschluss stellte der Helfer fest, dass sein Gegner sich nicht mehr bewegte und leblos war. Reanimationsmaßnahmen wurden eingeleitet - der 41-Jährige verstarb dennoch kurz darauf in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung auf.



Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, am Sonntag aber wieder entlassen. Zur genauen Todesursache konnten zunächst keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauerten noch an.