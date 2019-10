Der Sieger der 14. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", Alphonso Williams, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 57 Jahren, berichtet die "Bild" auf ihrer Internetseite unter Berufung auf die Familie des Sängers.



Nach Angaben der Familie befand sich Williams schon seit knapp neun Wochen wegen einer Krankheit in einem Krankenhaus. "Es wurde uns nicht nur ein großartiger Entertainer und Sänger genommen, sondern auch ein liebender, warmherziger sowie fürsorglicher Ehemann und Familienvater", zitiert die Zeitung die Familie. "Dieser starke Mann hat Monate lang gekämpft, sich nicht einmal darüber beschwert und das beste draus gemacht. So wie wir ihn kennen."