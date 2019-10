Streiks und Stopps an den Häfen in Ecuador führten zu großen Verlusten bei den Exporten des Landes. Das Ministerium für Transport und Öffentliche Arbeit von Ecuador (MTOP) kommentierte, dass das Hafensystem (wo fast 98% der Exportfracht ablegt) 24 Stunden pro Tag in Betrieb ist. Allerdings läuft die Arbeitsbelastung nicht so wie zuvor, berichtete Expreso....

