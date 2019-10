Auf der Fresh-Market-Konferenz, die dieses Jahr in Polen das 12. Mal, am 3. Oktober, in Warschau stattfand, gewann den Titel für das Produkt des Jahres 2019 Rosamunda, eine Himbeertomate der Premiumklasse von Hazera Poland. Das Gemüse bekam die Stimmen von Webseitennutzern und Fresh-Market-Konferenzteilnehmern. Rosamunda. Foto © Hazera Poland. Die Himbeertomatensorte mit einem...

