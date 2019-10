Die Uhr tickt: Ziel ist die Einigung auf einen Brexit-Vertrag beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag.London - Im Ringen um einen geordneten EU-Austritt Grossbritanniens Ende Oktober ist am Wochenende kein Durchbruch gelungen. Doch noch bleibt Hoffnung auf einen Kompromiss in dieser Woche. Zweitägige Verhandlungen mit Grossbritannien nannte die EU-Kommission am Sonntagabend konstruktiv, betonte aber auch: "Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun.".

Den vollständigen Artikel lesen ...