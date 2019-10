Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt im aktuellen Politiker-Ranking des Meinungsforschungsinstituts Forsa nach wie vor auf dem Spitzenplatz. Im sogenannten "RTL/n-tv-Trendbarometer", welches am Montag veröffentlicht wurde, gewinnt sie im Vergleich zur letzten Erhebung im Juni 2019 einen Punkt hinzu und erreicht aktuell 59 von 100 möglichen Punkten.



Auf Rang zwei liegt Grünen-Chef Robert Habeck (51 Punkte, minus drei) mit einem Rückstand von acht Punkten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet belegt in der Befragung den dritten Platz (48 Punkte, plus zwei). In dem Ranking, welches das Institut regelmäßig im Auftrag der Mediengruppe RTL durchführt, werden Politiker von den Befragten auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Gegenüber dem letzten Ranking im Juni konnten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jeweils drei Punkte zulegen, während CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach starken Verlusten bereits im Juni erneut um drei Punkte nachließ.



Die beiden letzten Plätze in der Befragung belegen die AfD-Politiker Alexander Gauland und Björn Höcke. Auch von den jeweiligen eigenen Anhängern erhält Angela Merkel mit 83 Punkten den höchsten Wert, gefolgt von Robert Habeck (76 Punkte), Markus Söder (74) und Christian Lindner (73). Bei den CDU-Anhängern liegt Armin Laschet hinter Angela Merkel auf dem zweiten Platz (63 Punkte), drei Punkte vor Friedrich Merz. Jens Spahn kommt bei den CDU-Anhängern wie Annegret Kramp-Karrenbauer auf 53 Punkte.



"Entgegen den Erwartungen etlicher politischer Analysten ist das Vertrauen der Bundesbürger zu Angela Merkel ungebrochen", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. Von den möglichen CDU-Aspiranten für eine Kanzlerkandidatur genieße Armin Laschet bei den Bundesbürgern und auch bei den Anhängern seiner Partei derzeit das größte Vertrauen. "Auch von den Grünen-Anhängern, die vielleicht für die Union zurückzugewinnen sind, erhält Laschet die beste Bewertung aller denkbaren CDU-Kanzlerkandidaten." Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom 9. bis zum 11. Oktober unter 1.506 Personen erhoben.