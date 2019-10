Die EU-Kommission hat die deutsche Rettungsbeihilfe für die Charterfluggesellschaft Condor in Höhe von 380 Millionen Euro nach den EU-Beihilfevorschriften geprüft und genehmigt. Die Maßnahme werde dazu beitragen, dass Condor seine Luftverkehrsdienste im Interesse der Fluggäste ordnungsgemäß fortsetzen könne, teilte die Brüsseler Behörde am Montag mit.



Dabei sei nicht mit einer "übermäßigen Verzerrung des Wettbewerbs im Binnenmarkt" zu rechnen. Nach Angaben der EU-Kommission ist das Darlehen an strenge Auflagen geknüpft. Nach Einleitung der Abwicklung seiner Muttergesellschaft, der Thomas-Cook-Gruppe, befindet sich Condor aktuell in einem akuten Liquiditätsengpass. Zudem musste Condor erhebliche Forderungen gegenüber anderen Unternehmen der Thomas-Cook-Gruppe abschreiben, die nicht mehr eingetrieben werden können.



Der Mutterkonzern von Condor hatte in der Nacht vom 22. zum 23. September die Zwangsliquidation beantragt.