An seinem Produktionsstandort in Singapur hat die REC Group eine Kapazität von 600 Megawatt für Module mit der Heterojunction-Technologie aufgebaut. Die Serienproduktion der neuen Module hat jetzt begonnen. Die REC Group hat die Serienproduktion des neuen Alpha Solarmoduls in Singapur begonnen. Das Unternehmen hat für die Produktion der REC Alpha Module insgesamt 150 Millionen US-Dollar in den Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...